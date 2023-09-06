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НовостиОбщество6 сентября 2023 9:10

Стало известно, как распределят обязанности в Правительстве Воронежской области после ухода Шабалатова

Глава региона перераспределил обязанности между своими замами
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Правительстве Воронежской области продолжается реорганизация. В связи с недавними кадровыми изменениями глава региона Александр Гусев вынес на антикоррупционную экспертизу проект указа, который перераспределит сферы ответственности между зампредами обладминистрации.

В частности, предполагается, что за первым зампредом Владимиром Поповым закрепляется сфера труда и занятости населения. Артем Верховцев будет контролировать регулирование контрактной системы в сфере закупок, а Константин Кузнецов - сферу госрегулирования тарифов и охраны объектов культурного наследия.

- Губернатор оставляет за собой полномочия в сферах экономики и экономразвития, финансов и финансово-бюджетных отношений, имущественных и земельных отношений, - сообщили в облправительстве.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об отставке вице-губернатора Виталия Шабалатова