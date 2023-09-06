Под Воронежем в столкновении «Лады Гранта» и «Мазды 626» погиб пассажир

фото 36.мвд.рф

За 5 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 90 ДТП, в них пострадали 13 человек и один погиб. Смертельная авария произошла вечером в Рамонском районе.

Около 21.47 на 5-м километре автодороги «М-4 «Дон»-Рамонь», по предварительным данным полиции, 30-летний водитель «Лады Гранта» на перекрестке неравнозначных дорог, следуя по второстепенной дороге, нарушил ПДД, не предоставил преимущество в движении и врезался в «Мазду 626».

В ДТП оба водителя получили травмы, а 30-летний пассажир «Лады Гранта» погиб.