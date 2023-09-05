Воронежца, перерезавшего горло фитнес-тренеру, перевели из больницы в СИЗО

Тело 28-летней девушки с перерезанным горлом нашли 2 августа в подъезде дома по улице Лидии Рябцевой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

24-летнего воронежца, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своей 28-летней бывшей возлюбленной и фитнес-тренера, выписали из больницы. Об этом сегодня, 5 сентября, «КП» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области. По данным регионального ведомства, подозреваемого отправили в СИЗО. Там он пробудет как минимум до 3 октября включительно.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, тело 28-летней девушки с перерезанным горлом нашли 2 августа в подъезде дома по улице Лидии Рябцевой. Под подозрение попал ее бывший парень. Он скрылся с места происшествия скрылся. 9 августа мужчине заочно предъявили обвинение в убийстве, он был объявлен в федеральный розыск. 19 августа его обнаружили сотрудники полиции в доме родственницы в частном секторе Центрального района Воронежа - в бессознательном состоянии с ожогами тела.