Футболистки воронежского «Факела» дебютировали за юниорскую сборную России

Сбор завершится 7 сентября. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Девочки из академии «Факел» им. В.Г. Проскурина Елизавета Лысова и Дарья Володичева получили вызов в женскую юниорскую сборную России. Они проводят учебно-тренировочный сбор в Минске.

Сегодня, 5 сентября, Даша с Лизой дебютировали за сборную до 17 лет. В товарищеском матче против команды Белоруссии Володичева вышла на замену в конце первого тайма матча, а Лысова - в начале второй половины встречи. Увы, им не удалось испытать положительные эмоции по итогам встречи, так как хозяйки поля выиграли 2:1. Сбор завершится 7 сентября.