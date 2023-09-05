Воронежский «Факел» остался без главного тренера

Вадим Евсеев больше не тренер "Факела". Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Сегодня, 5 сентября, пост главного тренера воронежского «Факела» стал вакантным. Вадим Евсеев не смог переварить разгромное поражение в Самаре и покинул стан «неугасаемых».

Напомним, что в сезоне-2022/23 лучший клуб Черноземья во второй раз в истории сохранил прописку в элите российского футбола. В текущей кампании воронежцы набрали четыре очка после семи туров, а в Кубке одержали сенсационную победу над ЦСКА на фоне двух поражений.

Последним матчем «Факела» при Евсееве стал выезд в Самару, где наших ребят "повозили" не по-детски – 3:0.

После перерыва на товарищеские матчи сборных в Екатеринбурге воронежская команда сыграет с местным «Уралом». Встреча пройдет 17 сентября, начнется она в 14:00 по московскому времени. Велик шанс, что уже до конца это неделе станет известен новый главный тренер «Факела».