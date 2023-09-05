Назвали самые популярные имена среди воронежских новорожденных за лето-2023

Минувшим летом отделы ЗАГС Воронежской области зарегистрировали 4 403 новорожденных, из них 2 270 мальчиков и 2 133 девочки, 45 двоен. Об этом сообщает телеграм-канал регионального управления.

Девочек чаще всего называли Софиями, Мариями, Евами, Варварами, Аннами и Викториями. У мальчиков самым популярным именем стало Михаил, в ТОП-5 также вошли - Матвей, Александр, Иван и Артем. Реже всего воронежским малышам давали имена Афина, Юлиана, Марина, Пелагея, Каролина, Оксана, Леонард, Родион, Игорь, Клим и Виталий.