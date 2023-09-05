В Воронеже в честь юбилея Росреестра на телебашне вспыхнет праздничный салют

Фото из группы "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в "ВК" Фото: Предоставлено

Сегодня, 5 сентября, в течение часа – с 21 до 22 часов – воронежцы смогут полюбоваться праздничным салютом, который вспыхнет на телевышке ОРТПЦ. Подсветку зажгут в честь юбилея Росреестра – ведомству исполняется 15 лет. Праздничный салют будет виден с разных районов города.

– 25 декабря 2008 года Президент России подписал Указ №1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии». Это означает, что в конце года ведомство будет отмечать пятнадцатилетие создания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), а система государственной регистрации недвижимости – четверть века. Этим событиям посвящён весь, юбилейный для Росреестра, год. А для того, чтобы все жители и гости нашего города узнали о грядущем 15-летии ведомства, мы решили рассказать со 192-метровой высоты воронежской телебашни, – рассказала руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.