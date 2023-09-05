Устроившего смертельную аварию у Каменного моста воронежца отправили в колонию

Фото пресс-службы региональной полиции.

24 сентября 2022 года в 17:00 в Воронеже на улице Орджоникидзе 49-летний житель Ленинского района, управляя «ВАЗом-21099», двигался по улице Карла Маркса со стороны улицы Таранченко в сторону проспекта Революции. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. На одном из участков дороги он наехал на 26-летнюю жительницу Воронежа, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения машины. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В соответствии с частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения» Центральный районный суд признал фигуранта виновным и отправил его в колонию-поселение на четыре года.