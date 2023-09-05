В Воронежской области собрали пять миллионов тонн зерна

По состоянию на сегодня, 5 сентября, на полях Воронежской области обмолочено 1,1 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает телеграм-канал департамента аграрной политики региона. Валовой сбор достиг отметки пять миллионов тонн при урожайности 43,3 центнера с гектара.

Более 200 тысяч тонн намолотили хлеборобы семи районов области - Аннинского (272,7), Таловского (250,6), Россошанского (238,6), Калачеевского (231,1), Богучарского (214,4), Семилукского (207,4) и Новохоперского (205,4). Наивысшую урожайность зафиксировали в Хохольском (55,4 центнера с гектара), Панинском (51,6), Аннинском (51) и Бобровском (50) районах.