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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 11:28

Автоледи на «Фольксвагене» пострадала в ДТП под Воронежем

В Рамонском районе в нее врезался «Митсубиси»
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

Сегодня, 5 сентября, примерно в 7:10 на 8-м километре автодороги «А-134» 46 летний местный житель, управляя «Митсубиси Паджеро», не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося «Фольксвагена Поло», под управлением 48-летней местной жительницы, врезавшись в него. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП автоледи получила телесные повреждения. Водитель «Митсубиси» отказался от прохождения освидетельствования. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.