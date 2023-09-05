Автоледи на «Фольксвагене» пострадала в ДТП под Воронежем

Фото пресс-службы региональной полиции.

Сегодня, 5 сентября, примерно в 7:10 на 8-м километре автодороги «А-134» 46 летний местный житель, управляя «Митсубиси Паджеро», не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося «Фольксвагена Поло», под управлением 48-летней местной жительницы, врезавшись в него. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП автоледи получила телесные повреждения. Водитель «Митсубиси» отказался от прохождения освидетельствования. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.