Воронежские аграрии собрали больше 5 миллионов тонн зерна

Лучший урожай в Хохольском районе Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские аграрии собрали урожай зерна, уже превысивший пять миллионов тонн в первоначально оприходованном весе. Больше 1,1 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур к этому дню обмолочено при урожайности 43,3 ц/га.

Лучшие результаты по урожаю показали в Хохольском (55,4 ц/га), Панинском (51,6 ц/га), Аннинском (51 ц/га) и Бобровском (50 ц/га) районах области.

Более 200 тысяч тонн намолотили хлеборобы Аннинского (272,7 тысяч тонн), Таловского (250,6 тысяч тонн), Россошанского (238,6 тысяч тонн), Калачеевского (231,1 тысяч тонн), Богучарского (214,4 тысяч тонн), Семилукского (207,4 тысяч тонн) и Новохоперского (205,4 тысяч тонн) районов.