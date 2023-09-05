В воронежском райцентре ВАЗ угодил под КАМаЗ, пострадали три человека

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В Аннинском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием ВАЗ-21099 и КАМаЗа. По предварительным данным полиции, 71-летний житель Аннинского района на улице Юбилейная райцентра выехал со второстепенной улицы на главную, не убедившись в безопасности маневра.

В этот момент по главной дороге двигался КАМаЗ под управлением 36-летнего аннинца. В итоге легковушка угодила прямо под грузовик.

По данным полиции, в аварии пострадали три человека: пенсионер-водитель и две его пассажирки – женщины 74 и 65 лет. Всех троих с места ДТП доставили в больницу.