Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:50

В воронежском райцентре ВАЗ угодил под КАМаЗ, пострадали три человека

Три человека попали в больницу после ДТП с КАМаЗом в Воронежской области
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В Аннинском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием ВАЗ-21099 и КАМаЗа. По предварительным данным полиции, 71-летний житель Аннинского района на улице Юбилейная райцентра выехал со второстепенной улицы на главную, не убедившись в безопасности маневра.

В этот момент по главной дороге двигался КАМаЗ под управлением 36-летнего аннинца. В итоге легковушка угодила прямо под грузовик.

По данным полиции, в аварии пострадали три человека: пенсионер-водитель и две его пассажирки – женщины 74 и 65 лет. Всех троих с места ДТП доставили в больницу.