В дни выборов школы с избирательными участками в Воронеже переведут на дистант

Школьники уйдут временно на удаленку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стал известен формат обучения в школах Воронежа во время трехдневных выборов. Об этом рассказали в мэрии 5 сентября.

Там пояснили, что в школах, где располагаются избирательные участки, в пятницу и в субботу, 8 и 9 сентября, занятия будут проводиться с применением электронных образовательных технологий, то есть дистанционно. В эти дни детям приходить не нужно.

В мэрии пояснили, что на образовательный процесс пропуск нескольких дней существенно не повлияет. По учебному плану первый месяц посвящен повторению материала, пройденного в прошлом учебном году.

- В остальных школах занятия будут проводиться в штатном режиме, - пояснили в горадминистрации.

Напомним, в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября – в Воронежской области пройдут выборы губернатора и дополнительные выборы в городскую Думу. Избирательные пункты откроются в пятницу, 8 сентября в 08:00. Горожане могут проголосовать традиционным способом на избирательных участках или в дистанционном формате.