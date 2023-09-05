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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 7:26

В Воронежской области ребенок попал под самопроизвольно покатившийся автомобиль

Автоинспекторы помогли доставить в больницу попавшего под машину воронежского мальчика
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

К дежурившим на стационарном посту ДПС на трассе «Курск-Воронеж» инспекторам обратился 37-летний воронежец. Мужчина рассказал, что с его семилетним ребенком произошел несчастный случай – мальчик попал под колеса самопроизвольно поехавшего автомобиля.

Отец пострадавшего попросил сотрудников Госавтоинспекции сопроводить его машину до областной детской клинической больницы №2, расположенной по улице 45-Стрелковой дивизии.

Включив проблесковые маяки и звуковые сигналы, сотрудники ГИБДД помогли автомобилю с ребенком в короткий срок прибыть в больницу. А затем доставили мальчика в приемное отделение.