Воронежский «Буран» победил «Тамбов» и остался лидером ВХЛ

Только что в ворота «Тамбова» влетела шайба, заброшенная Максимом Капитуровым. Она оказалась победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Почти целых два периода две черноземные команды демонстрировали отличную обоюдоострую игру с массой голевых моментов. Но вратари долго не давали открыть счет. Но в начале 38 минуты Иван Подшивалов после отличного паса из-за ворот Максима Казакова бросил без шансов для Георгия Кузнецова – 1:0.

Зато во втором периоде шайбы посыпались как из рога изобилия. При этом больше их забросили воронежцы. На 45 минуте Подшивалов оформил дубль, а на 47-й Максим Капитуров довел счет до 3:0. Голы стали результатом отличных быстрых комбинаций хоккеистов «Бурана».

Игроки «Тамбова» после тайм-аута поддавили, и Тимур Таратунин одну шайбу отыграл – 3:1. Но почти сразу Максим Рыжков отличным пасом отправил Данилу Яковлева на свидание с Кузнецовым, точный бросок и 4:1. Глупое удаление Казакова подарило «Тамбову» большинство, и год Эдуарда Гиматова – 4:2. В итоге «Буран» не дал сопернику шансов поразить свои ворота в третий раз и заслуженно победил. Две победы на старте, десять заброшенных шайб и четыре очка в копилке. «Буран» продолжает лидировать в ВХЛ!

В пятницу, 8 сентября, «ураганные» на выезде встретятся с «Ростовым». Игра стартует в 19.30.