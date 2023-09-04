Юный воронежец выиграл первенство России по ралли-кроссу

Воронежские гонщики отлично выступили и в первенстве, и в чемпионате России. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В Казани завершился сезон по ралли-кроссу. В этом году сборная федерации автоспорта Воронежской области выступала на этих соревнованиях в расширенном формате. Юные наши спортсмены впервые участвовали в первенстве в классе Д2-Юниор.

Главным и очередным радостным для любителей воронежского автоспорта итогом года стало то, что наш юный пилот Матвей Михайлов на протяжении всего сезона занимал лидирующие позиции. В финале он тоже не допустил ни одной ошибки и стал победителем первенства и абсолютным лидером сезона.

Матвей Михайлов на высшей ступени пьедестала. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Еще четверо дебютантов этого года - Мирослав Филимонов, Кирилл Коровин и Матвей Чернов, Максим Дорохов - успешно поддерживали партнера по команде. К сожалению, в квалификации Филимонова подвел автомобиль, и он не смог показать хороший результат. Кирилл Коровин и Матвей Чернов на равных боролись с соперниками, но более опытные ребята не позволили им выйти из полуфиналов.

Однако это не помешало сборной федерации автоспорта Воронежской области занять третье место на финальном этапе и по итогам года также замкнуть тройку призеров в командном зачете.

В чемпионате России, в классе «Национальный» Воронеж представляли Илья Родькин, Никита Ушаков и Президент Федерации автоспорта Воронежской области Алексей Филимонов.

Алексей Филимонов, после длительного перерыва в соревнованиях привыкал к новому автомобилю, взял хороший старт, но, к сожалению, в одном из заездов случилась авария, которая не позволила ему продолжить гонку.

Илья Родькин весь сезон боролся со своим главным соперником - Егором Саниным. В финальных заездах Илья уступил Санину всего три секунды, став вторым в чемпионате России.