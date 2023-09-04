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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 17:05

Завотделением больницы под Воронежем два года клал знакомого в палату за взятки

Один из руководителей больницы Россошанского района Воронежской области неоднократно незаконно госпитализировал приятеля за деньги
Юрий КОЗЛОВ
Взятка завотделением, по оценкам силовиков, принесла госбюджету ущерб на сумму около 190 тысяч рублей.

Взятка завотделением, по оценкам силовиков, принесла госбюджету ущерб на сумму около 190 тысяч рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Россошанском районе полицейские разоблачили преступные действия заведующего отделением больницы. По версии следствия, в 2019 году к 53-летнему медику обратился его знакомый с просьбой о своей госпитализации, предложив за это решение деньги. При этом основания для того, чтобы лечь в больницу, мужчина не имел. Тем не менее его в 2020 и в 2021 году неоднократно госпитализировали. Сумму взятки стражи порядка не разглашают, однако, по их оценкам, незаконные действия завотделения причинили ущерб государству на сумму около 190 тысяч рублей.

Оперативные материалы передали в Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

- Изъята необходимая медицинская документация, наши сотрудники допрашивают свидетелей. Во взаимодействии с сотрудниками регионального ГУ МВД продолжаем выяснять все обстоятельств совершенного преступления, собирать и закреплять доказательства вины медика, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.