Завотделением больницы под Воронежем два года клал знакомого в палату за взятки

Взятка завотделением, по оценкам силовиков, принесла госбюджету ущерб на сумму около 190 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Россошанском районе полицейские разоблачили преступные действия заведующего отделением больницы. По версии следствия, в 2019 году к 53-летнему медику обратился его знакомый с просьбой о своей госпитализации, предложив за это решение деньги. При этом основания для того, чтобы лечь в больницу, мужчина не имел. Тем не менее его в 2020 и в 2021 году неоднократно госпитализировали. Сумму взятки стражи порядка не разглашают, однако, по их оценкам, незаконные действия завотделения причинили ущерб государству на сумму около 190 тысяч рублей.

Оперативные материалы передали в Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

- Изъята необходимая медицинская документация, наши сотрудники допрашивают свидетелей. Во взаимодействии с сотрудниками регионального ГУ МВД продолжаем выяснять все обстоятельств совершенного преступления, собирать и закреплять доказательства вины медика, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.