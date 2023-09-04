Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова взяла золото и серебро на Кубке России

Ангелина Мельникова со своим тренером Натальей Ишковой. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Воронежская олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова достойно для своего статуса выступила на Кубке России. В опорном прыжке она завоевала золото со средней оценкой за его выполнение 13,649 баллов. Второй стала Алиной Шклокова из Новгородской области, третье место - у москвички Виктории Листуновой.

А вот в вольных упражнениях Листунова сумела опередить Мельникову. Москвичка получила за свое выступление 14,7 баллов, а Ангелина – 14,066. Третьей стала Злата Осокина из Ленинградской области.

В брусьях Ангелина Мельникова чуть-чуть не дотянулась до пьедестала, став четвертой. А вот в упражнениях на бревне воронежская спортсменка заняла лишь шестое место.