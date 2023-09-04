В Воронеже бездомные псы накинулись на девочку с собакой

Жители микрорайона Шилово пожаловались на стаи бездомных собак, бродящих по улице Междуреченской и Теплоэнергетиков. Две из них едва не сотворили беду. В поле зрения видеокамер попала прогулка девочки с собакой. Она протекала благополучно, пока на нее не набросились два бродячих пса. Девочка подхватила домашнего питомца на руки, а подбежавшие собаки сбили ее с ног. Потом, видимо, дворовых псов кто-то спугнул, и они неторопливо удалились.

Местные жители отметили, что обращения с жалобами к властям не дают никаких результатов. В мэрии сообщили, что на место нападения собак выедут специалисты. Однако, по странным нормам действующего законодательства, они имеют право только забрать животное, стерилизовать и вакцинировать его и вернуть в «прежнюю среду обитания».