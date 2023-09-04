В селе под Воронежем обнаружили очаг бешенства

В селе Глазово Нижнедевицкого района недалеко от дома № 52 по улице Мира объявили карантин по бешенству. Там обнаружили очаг этого страшного заболевания. Карантин подразумевает запрет приезжать в гости посторонним людям, а также ввоза и вывоза животных, снятия шкур с их трупов, перемещения братьев наших меньших и проведения сельскохозяйственных выставок. Касается это улиц Мира и Садовой Глазово, а еще улицы Юбилейной в соседнем селе Петровка.

Карантин будет действовать до 4 декабря. Аналогичные ограничительные меры действуют еще в двух селах Воронежской области: в Нижнем Турово Нижнедевицкого района до 27 ноября, а в селе Большая Приваловка Верхнехавского – на три дня больше, до 30-го.

Напомним, за семь месяцев 2023 года от укусов животных в очагах бешенства в Воронежской области пострадали 29 человек.