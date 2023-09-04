В Воронеже ветхий квартал застроят многоэтажками

Вместо старых одно и двухэтажных домов появятся высотные здания. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронеже на сайте городской администрации появилось распоряжение, касающееся застройки квартала площадью 6,17 га в границах улицы Солнечной, одноименного переулка, а также жилых домов, прилегающих к улице Беговой и переулку Солнечный. Сейчас там, в основном, стоят ветхие и аварийные одно и двухэтажные здания, возведенные еще в 1958-1959 годах.

Под снос перед застройкой пойдут 15 многоквартирных домов и еще один нежилой. А также два корпуса детсада № 62 по улице Солнечной, 30 и 32, но перед этим появится новое дошкольное учреждение на 260 мест, подземный паркинг, детские и спортивные площадки. На месте снесенных домов поставят новые шесть высотой от 7 до 12 этажей. Вместо на данный момент живущих в этом квартале 780 людей после обновления там могут поселиться до двух тысяч.