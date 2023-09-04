В Воронеже 1 сентября умерла ветеран ВГУ

1 сентября ушла из жизни ветеран ВГУ, заслуженный работник культуры России Светлана Янц. Светлане Владимировне 14 октября могло бы исполнится 90 лет.

Коллеги запомнят Светлану Владимировну как требовательного руководителя и хорошего организатора, она отличалась высокой общественной активностью. Светлана Янц сама – выпускница ВГУ. С 1956 по 1958 годы она работала сотрудницей Зональной научной библиотеки (ЗНБ), а с 1958 по 2008-е, до ухода на пенсию, была директором библиотеки.

Светлана Владимировна добилась того, что ЗНБ ВГУ стала одной из лучших университетских библиотек страны. Светлана Янц удостоена званий «Заслуженный работник культуры РФ», «Почетный работник высшего образования России». Много лет она была членом президиума Центральной библиотечно-информационной комиссии Министерства образования России.

Светлана Янц – автор более 150 работ по проблемам развития вузовских библиотек и библиографических пособий. Светлана Владимировна внесла большой вклад в дело взаимодействия и сотрудничества библиотек вузов Черноземья.

Напомним, на рубеже лета-осени 2023 года сфера образования Воронежа потеряла еще двух своих видных представителей. 29 августа умерла бывший старший преподаватель кафедры немецкого языка юридического факультета ВГУ Нина Коханова. Нине Васильевне было 86 лет. А 31 августа ушла из жизни директор гимназии имени Никитина Жанна Ивановна Каверина.