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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:30

Обвиняемого в коррупции воронежского депутата Жогова выпустили из-под домашнего ареста

Меру пресечения заменили на запрет определенных действий
Ирина ШАБАНОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Депутата Воронежской городской думы Романа Жогова, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, выпустили из-под домашнего ареста. Об этом рассказали в Центральном райсуде 4 сентября.

Меру пресечения Жогову смягчили. Суд запретил ему определенные действия.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, дело депутата Воронежской гордумы передали на рассмотрение в Центральный райсуд. Его обвиняют в получении денег от экс-вице-спикера гордумы Александра Провоторова (тоже недавно осужденного за мошенничество на выборах), на предприятии которого фиктивно трудилась супруга Жогова.

По оценкам следствия, с ноября 2010 по май 2020 года его жена получила более 2 млн рублей.

Сам депутат вину не признал. Он настаивал, что его уголовное дело - политический заказ недоброжелателей, которым мешала его общественная активность.