В выходные сотрудники ГИБДД поймали 40 пьяных водителей в Воронежской области

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За прошедшие субботу и воскресенье инспекторы ДПС на воронежских дорогах остановили 40 пьяных водителей. Об этом 4 сентября рассказали в областной ГИБДД.

Некоторые из водителей отказались проходить медосвидетельствование на нетрезвость.

В ГИБДД напомнили, что за пьяную езду водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. В случае повторного нарушения его ждет уголовная ответственность вплоть до двух лет колонии.

Нередко нетрезвые водители становятся участниками аварий или же фигурантами других преступлений. Так, 28 августа в Бобровском районе 72-летний пенсионер заявил в полицию об угоне «Шевроле Реззо», пока он был на свадьбе. Стражи порядка остановили его автомобиль в центре Боброва. За рулем оказался пьяный 47-летний мужчина.