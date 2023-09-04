Мэр Вадим Кстенин: «Во время выборов в Воронеже усилят меры безопасности»

Фото - мэрия Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В мэрии на заседании городской антитеррористической комиссии обсудили меры безопасности во время проведения Единого Дня голосования. Прошло оно под руководством главы Воронежа Вадима Кстенина. В нем приняли участие председатель горДумы Владимир Ходырев, руководители структурных подразделений мэрии, представители облправительства, правоохранительных органов, спасательных и надзорных ведомств.

Выборы пройдут в регионе с 8 по 10 сентября. Воронежцам в ходе Единого дня голосования предстоит избрать губернатора и принять участие в дополнительных выборах в горДуму. Граждане смогут отдать свои голоса несколькими способами. Путем голосования на участке по месту регистрации, по месту нахождения (мобильный избиратель) или дистанционно.

463 избирательных участка откроются в Воронеже в 8.00 8 сентября. На них будут усилены меры безопасности.

Как отметили участники заседания, в канун Единого дня голосования, все помещения будут проверены членами специальной комиссии с участием кинологов и взяты под круглосуточную охрану. Также разработан целый комплекс инженерно-технических средств охраны, предусматривающий бесперебойную работу средств видеонаблюдения, оборудование датчиками охранно-пожарной сигнализации, системами оперативного реагирования на нештатные ситуации и видеофиксации, использование металлодетекторов, как стационарных, так и ручных, и ряд других мер. Уже отработаны схемы взаимодействия всех задействованных сил. К охране будет привлечено свыше 580 сотрудников полиции.

На случай ЧС предусмотрены резервные источники электропитания, а также работа мобильного участка для голосования, утвержден список запасных помещений.

Мэр Вадим Кстенин обратил особое внимание на предотвращение несанкционированного доступа к местам голосования и запрет парковки поблизости от них.

- Необходимо тщательно проверить наличие и работоспособность запорных устройств на входных дверях объектов и внутренних помещений, используемых для голосования, а также чердаков и подвалов близлежащих зданий и жилых домов, - распорядился глава Воронежа.

При этом воронежцев призвали проявлять бдительность и незамедлительно сообщать информацию о возникающих террористических угрозах и других ЧС.

Звонить необходимо по телефонам оперативных служб:

- в группу дежурных УФСБ - 8-473-255-04-44;

- в дежурную часть ГУ МВД - 8-473-251-12-16;

- в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД - 8-473-265-68-74;

- в дежурную службу УФСВНГ - 8-473-253-26-62;

- в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС - 8-473-277-99-00, 8-473-269-81-68;

- в Правительство Воронежской области через ответственного дежурного дежурной службы - 8-473-212-63-48.