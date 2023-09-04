Синоптики сообщили, когда в Воронежскую область придет похолодание

Осень понемногу вступает в свои права. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Воронежскую область к концу рабочей недели придет похолодание. Правда, несильное, да и продлится оно недолго.

- К нам придет циклон, который будет засасывать холодный воздух с Баренцева моря. Мы попадем в его тыловую часть. Пик небольшого похолодания – до +15 днем – придется на 8 и 9 сентября. А уже 10 сентября, на смену циклону придет антициклон, температура снова поднимется выше +20, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

В Воронеже в ночь на вторник, 5 сентября, синоптики обещают, что ветер поменяется с восточного на северо-восточный. Будет пасмурно при +14 градусах. Днем солнце заслонят тучи. При этом будет еще тепло – до +24.

В среду, 6 сентября, ночью подует северо-западный ветер. При переменной облачности метеорологи прогнозируют +13 градусов. Днем солнце будет показываться из-за туч. Снова обещают +24.

В ночь на четверг, 7 сентября, будет пасмурно при +12 градусах. Днем снова прогнозируют то солнце, то тучи. Будет уже прохладнее, чем сутками ранее, - +19.

В пятницу, 8 сентября, луну периодически будут закрывать облака. Температура опустится до +8. Днем также будет пасмурно, может пойти мелкий дождь. Столбик термометра будет держаться в районе +15.