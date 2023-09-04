В Воронеже откроют новый социальный приют для бездомных

Раньше у бездомных был приют на улице 45 Стрелковой Дивизии, сейчас его там нет. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во вторник, 5 сентября, пройдет официальное открытие приют «Странноприимица» для людей, попавшим в трудную жизненную ситуацию и лишившимся жилья. Обратиться туда смогут все желающие бездомные. На базе социального приюта будут работать жилой и административно-хозяйственный блоки. Бездомные люди смогут получить ночлег, горячее питание и доврачебную помощь. Одновременно там смогут разместиться, переночевать, пройти дезинфекцию, принять душ, получить одежду и поесть 14 человек.

Свои услуги бездомным в приюте предложат социальный работник и психолог. Они попытаются помочь как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

На средства выигранного президентского гранта (5 миллионов рублей) команда благотворительного фонда святителя Антония Смирницкого купила модульные блоки для размещения центра. А также оплатила работы по расчистке участка и подведению коммуникаций, закупила кровати и постельные принадлежности, стиральную машину, кухонную мебель, холодильник и посуду, продукты питания и средства гигиены.

- Приют будет размещен на улице Куйбышева, 15 в микрорайоне Отрожка. Он будет действовать на территории местного храма, - рассказал руководитель проекта Евгений Лищенюк. – Необходимость его очевидна – работавшие ранее приюты по разным причинам закрылись.