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НовостиОбщество4 сентября 2023 9:26

В ЮВЖД прокомментировали очереди в переходах на вокзале Воронеж-1

Тщательный досмотр проводился для безопасности пассажиров
Евгения ФРОЛОВА

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги 4 сентября прокомментировали очереди, которые образовались на выходе из вокзала Воронеж-1 в минувшие выходные. Там пояснили, что связаны они были с проведением досмотра пассажиров, поскольку это необходимая мера безопасности.

Напомним, воронежцы, прибывшие на вокзал, в соцсетях пожаловались на очереди. И рассказали, что всех через единственный пункт досмотра.

- Были открыты пункты досмотра в подземном переходе. Пассажирам пригородных поездов можно было пройти на вокзал через эти пункты, либо в город по пешеходному мосту. Досмотр на вокзале является необходимой мерой обеспечения безопасности самих же пассажиров на инфраструктуре железнодорожного транспорта, - подчеркнули в ЮВЖД.