Врачи рассказали воронежским родителям, как избежать детского ожирения

Ожирение – наиболее распространенное эндокринное нарушение у детей и подростков. С проблемами избыточной массы тела сталкиваются 25-30% школьников. В России в начале 2000-х фиксировалось около 150 случаев на 100 тысяч ребят 15-17 лет. В последние пять лет ежегодно регистрируют в среднем по 800-900 установленных впервые диагнозов. Согласно статистике на конец 2022го, в Воронежской области заболеваемость ожирением среди подростков составила 968 человек на 100 тысяч населения.

На развитие заболевания влияет несколько групп факторов.

Социально-экономические:

- низкая стоимость нездоровой пищи.

Диета и физическая активность:

- фастфуд;

- высококалорийные домашние продукты;

- малоподвижный образ жизни (чрезмерное увлечение гаджетами);

- дистанционное обучение.

Пренатальные и семейные факторы:

- курение во время беременности;

- искусственное вскармливание;

- нарушение пищевого поведения в семье.

Психологические/эмоциональные факторы:

- депрессия;

- тревога.

Для своевременного выявления избыточной массы тела и ожирения у детей необходимо наблюдение у педиатра, профосмотры для определения антропометрических данных (роста, веса, объема), оценка полового развития, артериального давления. Также нужно регулярно проходить биохимическое исследование крови, глюкозотолерантный тест и оценку уровня гликированного гемоглобина. При подозрении на ожирение детей направляют на генетическое исследование.

Процесс безопасного для здоровья снижения массы тела должен проходить под контролем команды врачей: педиатра, детского эндокринолога, диетолога и психолога. Терапия ожирения включает в себя комплекс мероприятий, где правильное питание и изменение пищевого поведения сочетаются с физической нагрузкой.

Современный тренд в диетологии детского ожирения – нормокалорийный рацион по возрасту с достаточным количеством белков, углеводов, витаминов и микроэлементов, а также необходимым минимумом жиров. Все виды диет – гипокалорийная, кетогенная, низкожировая, со сниженным гликемическим индексом и др. являются альтернативными вариантами. Применяются только по показаниям и часто в условиях специализированных отделений. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, актуальные исследования показали, что длительное применение подобных диет приводит к нарушениям пищевого статуса, что нежелательно для детей. Во-вторых, исходный уровень суточной калорийности рациона у малышей и подростков с ожирением достаточно высокий, и резкое ограничение его сопровождается усилением чувства голода, что приводит к срыву мотивации и невыполнению рекомендаций.

Как отмечают медики, необходимыми условиями эффективного лечения являются:

- ограничение сладких напитков и фруктов;

- как минимум 4-х разовое питание, обязательный завтрак;

- запрет сладких молочных продуктов;

- контроль размера/количества порций;

- обогащение рациона овощами, пищевыми волокнами, цельнозерновыми продуктами;

- обучение детей есть медленно, без компьютерного/телевизионного/мобильного сопровождения.

Разумеется, важны и физические нагрузки, профилактика «малоподвижного образа жизни». Исследования показали, что спорт оказывает значимый положительный эффект на состояние здоровья малышей и подростков. В частности, на риск появления у них избыточной массы тела, развития ожирения и сахарного диабета 2-го типа, а также на состояние костно-мышечной системы. Однако в последние десятилетия физическая активность детей падает.

Согласно глобальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ребята в возрасте 6-17 лет должны физически упражняться не менее 60 минут в день. Активность свыше часа дает дополнительные преимущества для здоровья. Рекомендованная нагрузка может складываться из более коротких занятий: например, два раза по 30 минут. Минимально эффективными считаются 10-минутные периоды физической активности – от умеренной до высокой интенсивности.

К нагрузкам легкой интенсивности относятся: домашние дела (глажка, уборка, чистка), ходьба прогулочным шагом 3-4 км/час; умеренной интенсивности – рисование, ходьба 4-6 км/час и быстрым шагом более 6 км/час, парный теннис, гольф, езда на велосипеде 16-19 км/час; к нагрузкам высокой интенсивности – аэробика, езда на велосипеде 19-22 км/час, аэробика, плавание 45 м/мин, одиночный теннис и бег от 9 до 14 км/час.

В более тяжелых случаях ожирения, когда изменение образа жизни не помогает, специалисты могут применять медикаментозное и хирургическое лечение.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».