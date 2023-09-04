Воронежский аэропорт получит компенсацию расходов от федерального правительства

На компенсацию расходов из-за простоя аэропортов в правительстве периодически выделяют большие деньги. Фото: из архива «КП»

Воронежский аэропорт имени Петра I получит деньги на частичную компенсацию оперативных расходов. Это будет очередное перечисление средств от правительства России. Всего южным гаваням страны на этот раз выделили более 2,6 миллиардов рублей. Какую часть из этой суммы получит воронежский аэропорт, не сообщают. Деньги перечислят из резервного фонда правительства.

В июле стало известно, что наш аэропорт получит субсидию от Федерального агентства воздушного транспорта в размере 155 миллионов 693 тысяч рублей.

Напомним, аэропорты Воронежа, Липецка, Белгорода, Курска, Брянска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты и Симферополя вынужденно простаивают практически с момента начала СВО. То есть, уже полтора года.