В Воронежской области ищут 86-летнюю женщину с провалами в памяти

Ориентировка волонтеров

В Воронежской области объявлены срочные поиски 86-летней Антонины Корякиной. Пожилая женщина пропала в субботу, 2 сентября. Она вышла из дома в селе Ульяновка Борисоглебского района и до сих пор не вернулась. Ориентировку на нее опубликовали в соцсетях волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Женщина нуждается в медпомощи. У нее могут быть провалы в памяти.

Антонина Корякина ростом 150 см, худощавого телосложения. У нее седые волосы и серые глаза. В день исчезновения она была одета в зеленую камуфляжную куртку, синее платье, черные спортивные штаны, платок, обута в калоши.

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.