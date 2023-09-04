Ветераны и оркестр института искусств поздравили воронежских студентов с началом учебного года

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В первый день нового учебного года в актовом зале седьмого корпуса Воронежского государственного технического университета состоялся традиционный праздничный концерт с участием студентов Воронежского государственного института искусств и представителей Совета ветеранов Ленинского района.

Среди почётных гостей мероприятия были председатель Совета ветеранов Ленинского района Евгений Правдухин и ветеран Великой Отечественной войны Павел Машканцев.

Симфонический оркестр Воронежского государственного института искусств исполнил классические произведения, известные каждому зрителю.

Ветераны поздравили студентов и преподавателей с началом нового учебного года, пожелали успехов и благополучия, говорили о своём опыте получения образования. Офицеры рассказали молодым людям, как действительно ученье помогает в бою.