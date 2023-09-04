Годовалый ребенок пострадал в вылетевшей в кювет иномарке в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария произошла в селе Клеповка Бутурлиновского района 3 сентября. Автомобиль Lifan вылетел в кювет. В итоге пострадали четыре человека, в том числе двое детей – 1 года и 16 лет. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

В 21.00 иномарка под управлением 30-летней жительницы Бутурлиновки ехала по улице Советской. Женщина, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехала в правый придорожный кювет.

В результате ДТП травмы получили 4 человека: водитель и пассажиры - 70-летний житель Верхнемамонского района, дети 16 лет и 1 года. Все они доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.