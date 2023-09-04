В Воронеже объявили срочные поиски 53-летней женщины

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже пропала 53-летняя женщина. Елена Заброцкая исчезла 25 августа. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 4 сентября.

Рост женщины 158 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые до плеч и карие глаза. Она была одета в день исчезновения в желтую куртку, черное платье, коричневые полуботинки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по номеру телефона на горячую линию отряда 8-800-700-54- 52 или 112.