Глава города Вадим Кстенин и председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев поздравили с Днём знаний!

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Сердечно поздравляем вас с Днем знаний!

Пусть первый звонок, знаменующий начало учебного года для более 120 тысяч воронежских школьников и десятков тысяч студентов, будет началом доброго пути, насыщенного как упорным, кропотливым и важным трудом над освоением знаний, так и добрыми и яркими событиями, удивительными открытиями, победами и достижениями, радостью общения с одноклассниками и сверстниками.

Особым этот праздник станет для ребят, которые впервые переступят порог наших новых учреждений: самой большой школы в России – образовательного центра «Содружество» и СОШ №107 им. К.Д. Ушинского в микрорайоне Процессор.

Мы от всей души желаем юным воронежцам быть смелыми и настойчивыми в стремлении к познанию, успешно реализовать свои таланты и воплотить созидательные идеи – а мы уверены, что у энергичного и активного молодого поколения их достаточно!

Самые искренние и душевные слова поздравлений и признательности сегодня звучат в адрес учителей и родителей ребят, ведь этот День знаний проходит под эгидой Года педагога и наставника. Именно те, кто «сеет разумное, доброе, вечное», не только являются «инженерами человеческих душ», проводниками воронежских ребят в мир науки, спорта и искусства, но и людьми, от которых напрямую зависит как будущее сферы образования, так и нашего города, региона и страны.

Искренне гордимся вами!

Пусть новый учебный год для всех, кто тянется к знаниям и кто ими щедро делится, будет счастливым и результативным!