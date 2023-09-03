Воронежский «Факел» после разгрома «Сочи» «Оренбургом» упал в зону вылета

Футболисты «Оренбурга» празднуют победу, позволившую им опередить «Факел». Фото: со страницы ФК «Оренбург» ВКонтакте.

Один из двух матчей прямых конкурентов «Факела» завершился для воронежской команды неблагоприятно. «Оренбург» в домашнем матче разгромил «Сочи» - 3:0. Голы забили Мансилья на 55 минуте с пенальти, недавний обидчик «Факела» в Кубке Обухов на 58-й и Куэро снова с 11-метрового в самом конце матча. «Оренбург» набрал пять очков и опередил «Факела», у которого после разгрома в гостях от самарских «Крыльев Советов» их осталось четыре.

Воронежская команда в итоге опустилась на 15 место. А могла бы рухнуть и на 16-е, то есть, на самое дно турнирной таблицы Премьер-лиги. Для этого калининградской «Балтике» в игре с «Локомотивом» на выезде достаточно было набрать одно очко. Но москвичи помогли. В первом тайме Дзюба на 9-й, Миранчук на 17-й и Баринов на 34-й, казалось, решили судьбу матча в свою пользу – 3:0. Однако голы Гузины на 50-й и Пряхина на 65-й заставили в этом засомневаться. «Локомотив» все же победу отстоял. У «Балтики» осталось три очка, и клуб из Калининграда пока замыкает турнирную таблицу. Впрочем, если «Факел» продолжит так же слабо играть, как в Самаре, продлится это недолго.