В Воронеже пройдет X Всероссийский фестиваль народной игрушки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 и 9 сентября в Воронежской области состоится X Всероссийский фестиваль народной игрушки. На юбилейном форуме представят свои ремесленные традиции мастера не только из Воронежской, но и Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Костромской, Владимирской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея и Луганской Народной Республики.

В этот раз фестивальные мероприятия пройдут на двух площадках - в столице Черноземья и Рамонском районе, на родине известного гончара и игрушечника Василия Лямзина, который прославил Воронежскую землю карачунской глиняной игрушкой.

8 сентября в Рамони пройдут конкурс на изготовление игрушечных композиций «Расступись, честной народ, в гости ярмарка идет!», мастер-классы и шоу по различным видам ремесла игрушечников. Перед гостями выступят фольклорный ансамбль «Радовесь» и московский этно-музыкант.

9 сентября большая программа запланирована в Центральном парке Воронежа. Большое разнообразие традиционной и авторской игрушек - от глиняных плешковской, карачунской и романовской до игрушки из природного материала – покажут в Зеленом театре с 11.00. Здесь можно посмотреть и выставку кукол в народных костюмах Воронежской губернии «Душевные наряды».

Для взрослых и детей будут работать интерактивные зоны: площадь уличных музыкантов, площадь кукольных театров,аллея детских забав с аниматорами, где можно разучить народные игры.

В музыкальной программе форума выступят московский музыкант мульти-инструменталист Роман Ломов (в 14.00) и ансамбль русской песни «Бабкины внуки» (в 15.00). 0+