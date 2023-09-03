Воронежцы опубликовали снятый фильм про захват заложников в Беслане

стоп-кадр из фильма

В Воронеже студенты журфака сняли фильм, посвященный трагедии в Беслане. После того страшного дня, когда в школе №1 погибли дети и учителя в результате захвата боевиками (всего 333 человека, включая спасателей), 3 сентября в нашей стране объявили Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

- Несмотря на то, что о Беслане много снято и написано, мы считаем, об этом нужно говорить постоянно. Для нас было важно передать зрителям боль, которую испытал и продолжает испытывать этот маленький, но сильный город. Мы решили, что сделать это можно, используя не только хронику, но и художественную реконструкцию ключевых эпизодов, - отметили режиссеры фильма Максим Максимов и Илья Шушков. - Снять реконструкцию максимально точно в наших реалиях невозможно - с момента трагедии прошло 19 лет, все изменилось. Но для нас было важно проработать именно эту тему, рассказав людям о том, что больше никогда не должно повториться.

В ленте использованы и воспоминания очевидцев трагедии, например, учителя истории Надежды Гуриевой, которая потеряла сына и дочь.

Съемки вели в воронежских школах №73 и №95.