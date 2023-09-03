Жительница Воронежа лишилась 300 тыс рублей, забронировав отели на фейковом аккаунте

28-летняя жительница Северного района Воронежа потеряла крупную сумму в надежде заработать. Женщина добавилась в группу в соцсетях, где обещали приработок. Можно было забронировать номер в отеле, а затем его «перепродать» за более высокую стоимость. Жительница Воронежа забронировать три таких номера, перевела работодателю 300 тысяч рублей. Менеджер прислал ссылки, но через некоторое время они перестали быть активными, а работодатели перестали выходить на связь.

За 2 сентября 15 жителей Воронежской области обратились в полицию с заявлениями на дистанционных мошенников. В общей сложности потерпевшие потеряли более 2,5 миллионов рублей.