В Воронеже на фестивале «Город-Сад» золотую медаль получила композиция с гигантскими нимфеями и светящейся рыбой

фото управления экологии Воронежа

Во второй день фестиваля «Город-сад» подвели итоги конкурса зеленых экспозиций. Золотую медаль ландшафтного форума получила инсталляция администрации Воронежа «Заповедные места». Композицию посвятили 100-летию Воронежского биосферного заповедника.

«Заповедные места» площадью 125 кв.м. и высотой 3,5 м представляют собой водную экосистему реки Усманки. Дно выставочной площадки засыпано речной галькой, среди зарослей растений (луговика дернистого, овсяницы сизой, молинии тростниковой) лежат валуны, символизирующие берега реки.

Композицию украшают семь арт-объектов. Малые архитектурные формы решены в виде огромных цветов нимфеи (высотой от 2,8 до 3,6 метров) и каркасной кованой рыбы (габариты 3,2 м х3,2 метра). Основания цветов сделаны в виде скамеек с мягкими модулями-подушками, которые предполагают отдых посетителей. Арт-объекты вечером красиво подсвечиваются.

Инсталляции фестиваля «Город сад» можно увидеть до 19.00 сегодняшнего дня, после чего арт-объекты начнут демонтировать.

Но, как отметили в мэрии, как раз «Заповедные места» навсегда останутся в парке.