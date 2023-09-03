Фестиваль «Город-сад» показывает воронежцам необычные зеленые инсталляции

фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

В Воронеже продолжается фестиваль «Город-сад». 3 сентября в Центральном парке многолюдно, как и накануне, когда даже накрапывающий дождик не помешал воронежцам полюбоваться ландшафтными композициями. В этом году инсталляции посвящены нескольким юбилеям: 400-летию святителя Митрофана, 100-летию Воронежского заповедника, а также Году педагога и наставника. Флористы и ландшафтные дизайнеры создали десятки разноплановых арт-объектов на эти темы.

фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Сегодня в парке пройдет масштабная развлекательная программа с флористическим фешн-показом и эко-дефиле, мастер-классами, а также концертом Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Цитовича

Вы еще успеете рассмотреть красоту до 19.00. Вход свободный. 0+