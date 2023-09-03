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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 8:46

Под Воронежем после пожара в больницу попала годовалая девочка

В Новой Усмани Воронежской области сгорел потолок в частном доме, пострадали два человека - в том числе малышка
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два человека пострадали в результате пожара в Новоусманском районе, который произошел вечером 2 сентября. МЧС вызвали в 20.36 на улицу Жака Ива Кусто в Новой Усмани.

- Пожар в двухквартирном одноэтажном жилом доме площадью 100 квадратных метров тушили два пожарных расчета. На кухне сгорел натяжной потолок по всей площади, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Госпитализировали 28-летнюю женщину и годовалую девочку. Эксперты разбираются в причинах возгорания.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.