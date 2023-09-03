В Воронеже началась осенняя часть XII Платоновского фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Осенняя часть Платоновфеста стартовала в Воронеже 2 сентября с музыкальной программы. В филармонии выступили исполнители из Сербии: пианистка Майя Михич - доцент кафедры фортепиано факультета музыкального искусства в Белграде (Сербия), она играет в нескольких ансамблях и признана как камерный музыкант и аккомпаниатор, а также виолончелист Неманья Станкович - он окончил Венскую консерваторию, аспирантуру университета «Моцартеум» в Зальцбурге, Scuola di Musica di Fiesole во Флоренции. Артисты познакомились около 10 лет назад, работая над совместным проектом, и с тех пор так хорошо сыгрались, что теперь понимают друг друга без слов.

В первом отделении музыканты исполнили произведения современных сербских авторов - Драганы Йованович, Милицы Илич, Огньена Богдановича, Бранки Попович. Это экспериментальная музыка на стыке жанров.

- Сейчас сербские композиторы не только обращаются к прошлому и черпают в нем свое вдохновение, но кто-то привносит свежие идеи, придумывает что-то новое. У нас популярны эксперименты, поиск нового звучания, электронные девайсы. Композиторы играют с формой и качеством звука. За последние 20 лет сербская музыка изменилась и расширилась. У каждого автора свой индивидуальный язык и стиль, - объяснила выбор произведений для программы Майя Михич.

А во втором отделении прозвучали классики - Шопен, Прокофьев, Рахманинов, Стравинский.

- Классика бессмертна, она переживет любые времена и любые проблемы, - считает Неманья Станкович. - Музыка - это потрясающая часть искусства, которая говорит сама за себя. Мы играем произведения, которые резонируют с нами.

Сегодня в ВКЗ в рамках Платоновского фестиваля покажут спектакль РАМТа «Моя душа Павел» по роману Алексея Варламова.