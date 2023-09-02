Воронежский «Буран» разгромил саратовский «Кристалл» и возглавил таблицу ВХЛ

Все самое интересное в этом матче происходило у ворот «Кристалла». Фото: с сайта ХК «Буран»

Отлично стартовали в сезоне хоккеисты «Бурана». Хотя в первом периоде домашнего матча с саратовским «Кристаллом» хозяевам долго не удавалось открыть счет. Первую шайбу в матче забросил на 17 минуте Никита Воронин хлестким кистевым броском. А на 19-й Максим Казаков упрочил преимущество «Бурана». 2:0 после первого периода.

Потом снова наступила голевая засуха до середины второго периода. Ее прервал на 33 минуте первый успевший к шайбе после ее отскока Казаков, оформив дубль – 3:0. На 35-й отлично разобрался на чужом «пятачке» Даниил Мельников – 4:0. И почти тут же Максим Капитуров вогнал шайбу в «девятку» ворот гостей – 5:0.

В третьем периоде на 50 минуте гости все же «размочили» счет. Любопытно, что шайбу во время розыгрыша большинства забросил бывший защитник ХК «ЭкоНива-Бобров» Александр Гребцов. И все же точку в матче поставил точный бросок Ивана Подшивалова на 59 минуте после выхода один на один с вратарем гостей – 6:1.

«Буран» впервые за долгие годы, хотя и всего лишь по разности шайб, но возглавил турнирную таблицу ВХЛ. Следующий матч воронежский хоккейный клуб проведет в понедельник, 4 сентября. Это будет черноземное «дерби» с «Тамбовом». Соседи, напротив, стартовали неудачно, уступив в гостях «Ростову» в серии буллитов – 1:2. Игра с «Тамбовом» стартует в 19.00.