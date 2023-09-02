Электропоезд «Воронеж-Грязи» сбил 6-летнего мальчика на велосипеде в Липецкой области

Фото Западного межрегионального следственного управления на транспорте

Электропоезд «Воронеж – Грязи» в Усманском районе Липецкой области сбил 6-летнего мальчика 2 сентября. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Трагедия произошла утром на железнодорожном регулируемом переезде, который разделяет город Усмань - Стрелецкий хутор Липецкой области. Ребенок ехал с отцом на велосипеде через железнодорожные пути с закрытым шлагбаумом. Судя по всему, они решили «проскочить» на запрещающий сигнал светофора.

- Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в следственном управлении на транспорте.