Воронежец потерял 250 тысяч рублей на фейковом сайте криптобиржи

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Новой Усмани написал заявление в полицию 25-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что его обманули на крупную сумму денег. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 2 сентября.

Парню в мессенджере пришла реклама о возможности высокого заработка на криптобирже. Тот заинтересовался, перешел по ссылке, но оказалось, что это поддельный сайт известной криптобиржи. Он не заметил, что у ресурса были отличия даже в названиях сайта или пунктов меню. Например, «отзывать», «перезарядка» и «регистр» вместо регистрации. А часть пунктов и вовсе была на испанском языке.

Молодой человек связался с менеджером и перевел на счета мошенников 250 тысяч кредитных денег с 27 августа по 1 сентября. А в ответ получал скриншоты о «прибыли».

Проблемы начались в тот момент, когда наш земляк захотел вывести деньги. Мошенники попросили его пополнить счета еще на 250 тысяч якобы для «соблюдения баланса». Тот отказался, и тут же оказался в черном списке, а злоумышленники перестали выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье мошенничество.