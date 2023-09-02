Синоптики предупредили воронежцев о надвигающемся тумане

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана. Информация об этом появилась на прогностической карте ЦФО гидрометцентра России 2 сентября.

Предупреждение о тумане пока действует с 18 часов субботы до 6 часов воскресенья, 3 сентября.

Кроме того, оранжевый уровень опасности ввели из-за жары на юге Воронежской области. Там уровень пожарной опасности квалифицируют как пятый, чрезвычайный. Из этого следует, что любой источник открытого огня может привести к пожарам.