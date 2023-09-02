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НовостиОбщество2 сентября 2023 15:09

Синоптики предупредили воронежцев о надвигающемся тумане

А на юге региона введен пятый класс пожарной опасности
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана. Информация об этом появилась на прогностической карте ЦФО гидрометцентра России 2 сентября.

Предупреждение о тумане пока действует с 18 часов субботы до 6 часов воскресенья, 3 сентября.

Кроме того, оранжевый уровень опасности ввели из-за жары на юге Воронежской области. Там уровень пожарной опасности квалифицируют как пятый, чрезвычайный. Из этого следует, что любой источник открытого огня может привести к пожарам.