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НовостиОбщество2 сентября 2023 12:55

В Воронежской области срочно ищут 86-летнюю женщину, страдающую потерей памяти

Валерия Мельникова самостоятельно приехала в Воронеж из другого региона
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры объявили срочные поиски 86-летней Валерии Мельниковой. Женщина страдает провалами памяти и проживает в другом регионе. 1 сентября ее видели в Воронеже. Ориентировку на нее опубликовал ПСО «Лиза Алерт».

Женщина в День знаний была на остановке проспект Труда. После этого ее местонахождения неизвестно.

Из примет: рост 158 см, нормальное телосложение, каштановые с проседью волосы и серые глаза. Во что была одета в день исчезновения – неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по 8-800-700-54-52 или 112.