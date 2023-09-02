В Воронежской области срочно ищут 86-летнюю женщину, страдающую потерей памяти

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры объявили срочные поиски 86-летней Валерии Мельниковой. Женщина страдает провалами памяти и проживает в другом регионе. 1 сентября ее видели в Воронеже. Ориентировку на нее опубликовал ПСО «Лиза Алерт».

Женщина в День знаний была на остановке проспект Труда. После этого ее местонахождения неизвестно.

Из примет: рост 158 см, нормальное телосложение, каштановые с проседью волосы и серые глаза. Во что была одета в день исчезновения – неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по 8-800-700-54-52 или 112.