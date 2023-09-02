Тела двух мужчин нашли на месте пожара в поселке Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Пожар вспыхнул в трехквартирном доме в поселке Начало Россошанского района вечером 1 сентября. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Воронежской области.

Там пояснили, что сообщение о возгорании поступил в диспетчерскую в 18:50. На место прибыли 13 пожарных и 4 единицы техники. Огонь потушили через 50 минут

В итоге одна из квартир сгорела полностью. В двух других был поврежден потолок. На пожарище обнаружили тела двух мужчин – 30 и 59 лет.

Причина возгорания устанавливается.