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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 12:12

Тела двух мужчин нашли на месте пожара в поселке Воронежской области

Мужчины 30 и 59 лет погибли на пожаре в трехквартирном доме в воронежском поселке
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Пожар вспыхнул в трехквартирном доме в поселке Начало Россошанского района вечером 1 сентября. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Воронежской области.

Там пояснили, что сообщение о возгорании поступил в диспетчерскую в 18:50. На место прибыли 13 пожарных и 4 единицы техники. Огонь потушили через 50 минут

В итоге одна из квартир сгорела полностью. В двух других был поврежден потолок. На пожарище обнаружили тела двух мужчин – 30 и 59 лет.

Причина возгорания устанавливается.