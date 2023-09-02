Под Воронежем открыли памятную доску бойцу СВО Владиславу Чертову

Памятная доска в честь Владислава Чертова, который погиб во время выполнения боевых задач на Донбассе, установлена в Новосильской школе Семилукского района. Открыли ее 1 сентября в образовательном учреждении, где учился герой. Об этом рассказали в пресс-службе райадминистрации.

На торжественной церемонии присутствовал командир взвода Дмитрий. Он рассказал о том, как мужественно Владислав исполнял воинский долг, был одним из лучших сержантов и всегда был рядом в трудную минуту.

— Для нас это дорогие слова, ведь именно в таких обычных сельских школах вырастают настоящие мужчины — защитники нашего Отечества, прославляющие Семилукский район на всю страну, — сказал глава администрации Семилукского района Геннадий Швырков.

Владислав Чертов имеет несколько наград. Среди них - медаль Жукова, «Медаль участника специальной военной операции», «Медаль за службу в войсках радиоэлектронной борьбы» и орден Мужества.